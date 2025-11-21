Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin kasım ayı 15'inci birleşimi gerçekleştirildi.

ABB Meclisi toplantısı, Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Toplantıda, ABB'nin 2026 yılı gelir ücret tarifesi, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) 2026 yılı hizmet tarifeleri, Nallıhan Belediyesine nakdi yardım yapılması ve Nallıhan Belediyesinin yol ve altyapı çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesi yapılması amacıyla 160 milyon lira destekte bulunulmasına ilişkin başkanlık yazıları "oy çokluğuyla" karara bağlandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, bazı meclis üyeleri de söz alarak değerlendirmelerde bulundu.