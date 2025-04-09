Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, nisan ayının üçüncü birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında 22 Haziran 2023'te imzalanan 250 milyon avroluk finansman anlaşmasına ilişkin, ihale sürecinin uzaması nedeniyle AFD ile yapılan sözleşmenin ilk kullanım tarihi için belirlenen sürenin yeniden düzenlenmesine dair başkanlık yazısı gündeme geldi.

Sözleşmenin maddi şartları korunmak kaydıyla, ilk kullanım için son tarihin 17 Temmuz olarak güncellenmesinin öngörüldüğü belirtilen yazıda, "Bu kapsamda, gerekli süre uzatımına dair sözleşme tadilinin ve bu proje kapsamında kredi kullanımına ilişkin sair işlemlerin yürütülebilmesine yönelik belediye başkanının yetkilendirilmesi konusunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi gündemine alınmasını olurlarınıza arz ederim." ifadesi yer aldı.

Başkanlık yazısı, ABB Meclisi'nde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ertan Işık, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından, nisan ayı birinci birleşiminde kullandığı ifadelere yönelik, şunları kaydetti:

"Meclisimizin birinci günü bu makamda sarf edilmemesi gereken bir üslupla bahsettiğim için, ABB Meclisi'ni Ankaralılara böyle bir konumda gösterdiğim için önce belediye meclisi grubumuzdan özür diliyorum. Ben o sözlerimi, altını çizerek söylüyorum hem buradaki hiçbir bireye hem de sosyal medyada yansıtıldığı gibi CHP grubundaki arkadaşlarımıza da söylemedim çünkü onların oylarıyla seçildim. Ben bu belediye meclisinden, Ankaralılardan, sizlerden, üslubum uygun olmadığı için tekrar özür diliyorum."

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.