Güncelleme:
ANKA Haber Ajansı 30 Eylül Salı gündemi

09.30- İki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ve İZSU ile GDZ A.Ş'den 42 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İzmir Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00- ? TÜİK, ağustos ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek.(ANKARA)

18.00 - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 18 Ekim'de yapılacak il kongresi öncesinde adaylık açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 maddelik Gazze Planı'nı kabul ettiğini açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)

22.00- UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edecek.(İSTANBUL)

