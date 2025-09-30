Anka Haber Ajansı 30 Eylül Salı Gündemi
09.30- İki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ve İZSU ile GDZ A.Ş'den 42 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İzmir Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
10.00- ? TÜİK, ağustos ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.(ANKARA)
10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek.(ANKARA)
18.00 - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 18 Ekim'de yapılacak il kongresi öncesinde adaylık açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 maddelik Gazze Planı'nı kabul ettiğini açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)
22.00- UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edecek.(İSTANBUL)
