3 Temmuz Gündemi: Enflasyon, Gözaltı, Siyaset ve Spor

10.00 - TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak. SGK ve Bağ-Kur ile memur ve memur emeklilerine yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranı da belli olacak.(ANKARA)

10.30 - Stand-up gösterisindeki bazı kesitler nedeniyle yurt dışı dönüşünde gözaltına alınan ve ters kelepçe takılarak görüntüsü kamuoyuna yansıyan komedyen Deniz Göktaş'ın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi ve adliye önünde basın açıklaması bekleniyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - 16.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çatören Orman Deposu'nda orman köylüleriyle bir araya gelecek. Nasrullah Çay Evi'ni ziyaret edecek olan Özel, Nasrullah Kadı Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnafı ziyaret edecek. Özel, Eski Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelecek ve Esentepe Mahallesi'nde bir evi ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KASTAMONU)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 38. buluşmasını Saraçhane'de gerçekleştirecek. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, dünkü duruşmada Silivri'de yaşananlara karşı tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30 - Türkiye Sağlık İş Sendikası, İzmir'de örgütlü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde çalışan üyelere hastane yöneticilerinin uyguladığı baskı, haksız uygulamalar ve hukuka aykırı işlemlere dikkat çekmek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşmasına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

17.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK/Devrimci Emekli-Sen ve Emekli Meclisleri Sendikası tarafından oluşturulan Emekli Sendikaları Platformu, Söğütlüçeşme ve Şirinevler'de açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

18.00 - Tüm Emekliler Sendikası, Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası, Konak YKM önünde bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak.(TAHRAN)

21.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelecek.(DALLAS)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA