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7 Ağustos Bugünün Gündemi: TÜİK Verileri, Siyasi Partilerden Açıklamalar ve Milli Voleybol Takımı'nın Dönüşü

7 Ağustos Bugünün Gündemi: TÜİK Verileri, Siyasi Partilerden Açıklamalar ve Milli Voleybol Takımı'nın Dönüşü
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TÜİK temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklarken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. DEM Parti ve CHP'den de basın toplantıları düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK'ya başkanlık edecek. Ayrıca, 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönüyor.

10.00 - TÜİK, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiği, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / TBMM)

13.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR)

15.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

15.20 - 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
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