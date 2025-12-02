Anka Haber Ajansı 2 Aralık Salı Gündemi

09.15 - Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.(ANKARA)

10.00 - Arap Alevi örgütleri, Suriye'de Alevilere yönelik yaşananlara ilişkin olarak TBMM Çankaya Kapı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin yaptığı görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.30 -"Cumhurbaşkanına hakaret", "TMG personelini hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 15 Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay, ilk kez hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)

12.45 - TBMM'de DEM Parti Grup toplantısı yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.00 - Ankara Barosu, gözaltına alınan, tutuklanan ve yıllardır cezaevinde olan meslektaşları için Sıhhiye Adliyesi önünde "Savunma Nöbeti" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.05 - Ankara Emniyeti'nde dönemin Organize Suçlardan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emniyet Müdürü Alp Aslan, Ankara Asayiş Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay ile suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü polis 5 kişinin "rüşvet" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından yargılanmasına Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

17.30 - Sağlık meslek örgütleri İstanbul Tabip Odası'nda "Artık Yeter! Siz Yönetemiyorsunuz, Biz Tükeniyoruz! Haklarımız İçin Buradayız, Vazgeçmiyoruz" başlıklı açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

