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Günlük Siyaset ve Ekonomi Gündemi

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ANKA Haber Ajansı 19 Haziran Cuma gündemi

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksini yayımlayacak. (ANKARA)

11.00 - 18.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çardak ilçesinde kahvehanede vatandaşlarla buluşacak, Bozkurt ilçesinde pazaryeri ziyaretinde bulunacak. Cuma namazını Çınar Yeni Camii'nde kılacak olan Özel, Merkezefendi ilçesinde esnafı ziyareti edecek, Bayramyeri Meydanı'nda halkla buluşacak. Kaynak Havlu Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya gelecek olan Özel, Kampüs bölgesinde üniversite öğrencileriyle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DENİZLİ)

11.00 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "ilave ek ödemenin emeklilere de verilmesi" istemiyle açılan davanın gündeme alınması talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sancaktepe Kent Lokantası Açılışı ile Emek Kent Meydanı Hizmet Noktaları Hizmete Alım Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.30 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni"ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

15.00 - Üniversite öğrencileri İstanbul Üniversitesi Beyazıt Meydanı girişinde NATO karşıtı basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

19.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı Avcılar'da "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşü yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

20.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınına katılacak.(ANKARA)

22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na D Grubu'nda oynanacak ABD-Avustralya maçıyla devam edilecek. (SEATTLE)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
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