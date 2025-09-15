Gündem: CHP Toplantısı ve Açıklamalar
ANKA Haber Ajansı 15 Eylül Pazartesi gündemi
10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.(ANKARA)
10.00 - CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davaya, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet ve inşaat üretim endeksleri ile ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.(ANKARA)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.(DOHA)
20.00 - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşması oynanacak. (RİZE)
