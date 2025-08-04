Anayasa Mahkemesi 4 Siyasi Partinin Mali Denetimlerini Yayınladı

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Anayasa Mahkemesi, İYİ Parti ile birlikte Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararlar aldı. Cihan Partisi'nin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulurken, diğer partilerin hesapları doğru ve kanuna uygun bulundu.

Anayasa Mahkemesinin 4 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İYİ Parti'nin 2018 ile 2019 yıllarına, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi'nin de 2020'ye ait mali denetimleri yapıldı.

İlk inceleme aşamasında, Yüksek Mahkeme, istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi nedeniyle Cihan Partisi'nin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemede ise İYİ Parti, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi'nin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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