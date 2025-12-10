Haberler

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisi'nin 2022 yılına ait mali denetimlerini tamamlayarak, hesapların Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğunu açıkladı.

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisinin 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
