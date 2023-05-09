Anamur polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi
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Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince Kalınören İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, öğrencilere yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarını ve trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.
Polis araçlarına da binen çocuklar ekiplerle ilçe turu yaptı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel