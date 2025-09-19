Anamur'da Ahilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve diğer ilçe protokolünün katılımıyla Sanayi Camisi'nin avlusunda etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam Duru, etkinlikte, ahiliğin nesilden nesile aktarılması gereken kardeşlik ve üretim geleneği olduğunu belirtti.

Ahilik Haftası ile üretimin ve emeğin kutsallığının hatırlatıldığını dile getiren Duru, "Ahilik, esnafın komşusunu gözettiği, dürüstlüğü ilke edindiği, çalışkan bir toplumun temeli olmuştur. Biz de bu değerlerin önemini vurguluyor, gelecek nesillere aktarılmasına gayret ediyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara pilav ikram edildi, Anamur Müftüsü Mehmet Fidan da esnaf ziyaretinde bulundu.