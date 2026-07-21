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Edirne'de ANALİG badminton grup müsabakaları tamamlandı

Edirne'de ANALİG badminton grup müsabakaları tamamlandı
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Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakaları tamamlandı. Kızlarda Tekirdağ, erkeklerde İstanbul Anadolu birinci oldu.

Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakaları sona erdi.

Edirne Spor Salonu'nda üç gün süren organizasyona Marmara Bölgesi'nden 10 ilin takımları katıldı. Sporcular, bir üst tura yükselebilmek için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda kızlarda Tekirdağ birinci, İstanbul Anadolu ikinci, İstanbul Avrupa üçüncü ve Balıkesir dördüncü olarak üst tura yükseldi.

Erkeklerde ise İstanbul Anadolu birinci, Bursa ikinci, İstanbul Avrupa üçüncü ve Kocaeli dördüncü sırayı alarak bir üst tura katılma hakkı elde etti.

Organizasyon ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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