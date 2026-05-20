Yavuz Ağıralioğlu'ndan İktidarın Ekonomi Politikalarına Tepki

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, vergi politikaları ve ekonomik tercihler nedeniyle iktidara tepki göstererek "sade vatandaşın" ezildiğini, orta direğin yıkılmasının gelir dağılımı eşitsizliğini derinleştirdiğini söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.

Ağıralioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vergi dilimlerinde yapmış olduğunuz değişikliklerden tutun da ekonomiyi yönetirken başvurmuş olduğunuz tüm adımlar orta direği, Türk toplumunun taşıyıcı kolonu olan 'sade vatandaşı' eziyor."

Bugün yaşadığımız kronik sorunlar da sizin bu tercihlerinizden kaynaklanıyor.

Bir örnek vermemiz gerekirse; insanlar daracık dairelerde, maaşının yarısını kiraya vererek yaşamaya mecbur edip, neden nüfus artış hızımız düştü diyemezsiniz.

Orta direğin yıkılması, gelir dağılımı eşitsizliğinin derinleşmesi, değer setlerimizi erozyona uğratmakta; bu kırılım suç oranlarının artmasına, toplumsal ahlakımızın çökmesine sebep olmaktadır.

Anahtar Parti, önümüzdeki seçim değil; geleceğim, gençliğim milletim diyenlerin partisidir."

Kaynak: ANKA
