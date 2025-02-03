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Anahtar Parti Deprem Seferberlik Mevzuatı ve Bütçesi Oluşturacak

Anahtar Parti Deprem Seferberlik Mevzuatı ve Bütçesi Oluşturacak
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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Emine Küçükali, iktidar olduklarında deprem seferberlik mevzuatını çıkaracaklarını ve deprem bütçesi oluşturacaklarını açıkladı. Depremin değil, binaların yetersizliğinin öldürdüğünü vurguladı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Emine Küçükali, iktidar olmaları halinde deprem seferberlik mevzuatını ivedilikle çıkaracaklarını ve deprem bütçesi oluşturacaklarını bildirdi.

Küçükali, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, insanları depremin değil, binaların yetersizliğinin ve ihmalin öldürdüğünü söyledi.

"Biz, ülkemizin deprem gerçeğiyle yüzleşmesini sağlayacağız. Deprem seferberlik mevzuatını ivedilikle çıkaracağız, deprem bütçesi oluşturacağız. En önemlisi, kitle kaynak yönetim sistemini kuracağız" diyen Küçükali, afet sonrası kriz yönetimi yerine risk yönetimi odaklı devlet politikasını oluşturacaklarının altını çizdi.

Emine Küçükali, bilim insanlarının deprem olabilecek yerlere dönük uyarılarının, dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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