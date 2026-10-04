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Anadoluyuz Biz Projesi'yle İstanbul Çatalca'dan gelen engelli gençler Edirne'yi gezdi

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Anadoluyuz Biz Projesi'yle İstanbul Çatalca'dan gelen engelli gençler Edirne'yi gezdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında Edirne gezileri başladı. İstanbul Çatalca'dan Edirne'ye gelen engelli gençler ve refakatçileri, günübirlik programla kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini gezdi. Geziler 8 Kasım'a kadar sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında Edirne gezileri başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerle buluşmasını hedefleyen proje dahilinde kente ilk ziyaret gerçekleştirildi.

Projenin özel programı kapsamında İstanbul'un Çatalca ilçesinden Edirne'ye gelen engelli gençler ve refakatçileri, günübirlik programla kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini gezdi.

Açıklamada, proje kapsamındaki Edirne gezilerinin 8 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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