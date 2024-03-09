Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda 3 araçlı trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında M.A.K. idaresindeki 06 BHR 104 plakalı panelvan, İ.G. yönetimindeki 06 NP 479 plakalı traktör yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir bölümü tırın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı yönde seyreden G.D'nin kullandığı 17 AFC 031 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Kocaeli Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir? Süleyman Şencan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Süleyman Şencan kimdir? Mustafa Tosunlar kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Mustafa Tosunlar kimdir? Oylun Ercan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Foça Belediye Başkan adayı Oylun Ercan kimdir? Gizem Ayrancı Demirhan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı Gizem Ayrancı Demirhan kimdir? Gülhan Atış kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Konak Belediye Başkan adayı Gülhan Atış kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title