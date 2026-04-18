Haberler

Ampute Futbol Süper Ligi

Ampute Futbol Süper Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü, Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada güçlü bir mücadele sergileyen konuk ekip, liderliği elden bırakmadı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü, konuk olduğu Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı yanında oynanan karşılaşmada, konuk ekip, 18. dakikada 1-0 öne geçerken, Sakarya temsilcisi 20. dakikada skoru eşitledi.

Maçın 28. dakikada 2-1 üstünlüğü sağlayan konuk takım, 42. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Sakarya ekibi 48. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indirse de maçta başka gol olmadı ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, takımın iyi mücadele ettiğini söyledi.

Yıldırım, 4 maçlık serilerinin bozulduğu için üzgün olduklarını belirterek, önlerindeki müsabakalara odaklanacaklarını kaydetti.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Arda Güney de takımın güzel işler yaptığını belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

