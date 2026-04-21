Amedspor Yüksek İstişare Kurulu'ndan Hakem Kararlarıyla İlgili Açıklama: "Artık Mızrak Çuvala Sığmamış ve Bardak Taşmıştır"

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yüksek İstişare Kurulu, hakem kararlarına ilişkin "Akıl ve vicdanla izah edilemeyecek yöntemlerle Amed spor'umuzun önü kesilirken zirve mücadelesi verdiğimiz bir rakibimizin lehine çalınan düdüklerin süreklilik kazanması, spor kamuoyunda ciddi bir güven bunalımı yaratmıştır. Artık mızrak çuvala sığmamış ve bardak taşmıştır" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na "adil rekabetin sağlanması için gereken tüm tedbirleri alınması" çağrısında bulunuldu.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Yüksek İstişare Kurulu, sezonun bitmesine iki hafta kala "Artık yeter diyoruz" başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Hakem kararlarına tepki gösterilen açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunuldu.

Amedspor'un ligin başından beri maruz kaldığı hakem kararlarının artık hata sınırlarını aştığı, sistematik bir sorun haline geldiği ifade edilen açıklamada, "Haftalar boyunca tekrar eden ve doğrudan maçların kaderini belirleyen kararlar, kulübümüzün bilinçli biçimde hedef alındığı yönündeki kanaatimizi pekiştirmiştir. Akıl ve vicdanla izah edilemeyecek yöntemlerle Amedspor'umuzun önü kesilirken zirve mücadelesi verdiğimiz bir rakibimizin lehine çalınan düdüklerin süreklilik kazanması, spor kamuoyunda ciddi bir güven bunalımı yaratmıştır. Artık mızrak çuvala sığmamış ve bardak taşmıştır. Futbol tabiatı gereği zorlu bir rekabet içerir. Ancak bu rekabeti cazip kılan, rekabetin adil bir zeminde yürütülmesidir. Adalet, futbolda bir tercih değil, bir zorunluluktur. Eğer sahada eşitlik yoksa ortada gerçek bir yarış da yoktur" denildi.

"Hiçbir eksiklik, sistematik adaletsizliklerin üzerini örtmek için gerekçe yapılamaz"

Amedspor'un yalnızca bu ülkenin değil, dünyanın dört bir yanına yayılmış milyonlarca taraftarıyla büyük bir camia olduğunu kaydedilen açıklamada, "Bu büyüklüğün bize ağır bir mesuliyet yüklediğini biliyoruz. Biz kendi eksiklerimizin, hatalarımızın ve sahadaki performansımızın farkındayız. Eleştiriden kaçmayan ve her daim sorumluluk üstlenen bir kulübüz. Ancak hiçbir eksiklik, sistematik adaletsizliklerin üzerini örtmek için gerekçe yapılamaz" ifadeleri kullanıldı.

"Bu çağrımız yalnızca kulübümüz adına değil, futbolun adaletine inanan herkes adınadır"

"Futbolun en temel ilkesi eşitliktir. Federasyonun ve hakemlerin sahada tüm kulüplere aynı mesafede durması, yalnızca sportif adalet için değil, oyunun meşruiyeti için de hayati önemdedir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"

"Bu ilke ortadan kalkarsa, futbolun kendisi de manasını yitirir. Eğer bir takımın bir üst lige çıkması yönünde önceden bir karar verilmişse, bu durum sadece Amedspor'a değil, bu ligde mücadele eden diğer tüm kulüplere ve onların emeklerine karşı açık bir haksızlık ve saygısızlık teşkil eder. Bu karar TFF'yi aşan bir talep ise bununda kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ligin son iki haftasına girilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nu açık ve net bir şekilde sorumluluk almaya davet ediyoruz. Adil rekabetin sağlanması için gereken tüm tedbirlerin derhal alınmasını bekliyoruz. Bu çağrımız yalnızca kulübümüz adına değil, futbolun adaletine inanan herkes adınadır. Futbol, ancak kuralların herkese eşit uygulandığı, sonuçların yalnızca sahada belirlendiği ve herkesin emeğinin karşılığını aldığı bir zeminde anlam kazanır. Milyonlarca futbolseverin beklentisi de budur. Bu beklentinin yok sayılması, ortaya kabulü imkansız kaotik bir tablonun çımasına neden olur. Hiç kimsenin bu güzel oyunun üzerine böyle bir kara leke düşürmeye hakkı yoktur. Artık yeter diyoruz."

Kaynak: ANKA