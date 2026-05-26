Haberler

'AmChams in Europe' toplantısı ekimde İstanbul'da düzenlenecek

'AmChams in Europe' toplantısı ekimde İstanbul'da düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham), AmChams in Europe toplantısının ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Lansmanı Washington D.C.'de yapılan organizasyona 28 Avrupa ülkesi ve ABD'den yaklaşık 70 davetli katıldı.

TÜRK-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) 'AmChams in Europe' toplantısının ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Uluslararası iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek organizasyonun lansmanı ise Washington D.C.'de düzenlenen programla yapıldı.

Washington D.C.'de bulunan Sofitel Washington DC Lafayette Square Paris Ballroom'daki programa 28 Avrupa ülkesinden temsilcilerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Türkiye'den yaklaşık 70 davetlinin katıldığı aktarıldı.

TABA-AmCham Başkan Yardımcısı Eren Derinkök, Washington D.C.'de gerçekleştirilen tanıtım organizasyonunun uluslararası iş dünyasında büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "İstanbul'da ilk kez düzenlenecek AmChams in Europe toplantısının lansmanını Washington D.C.'de başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda ülkeden iş dünyası temsilcisinin katılım sağlaması, organizasyonun uluslararası ölçekte ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi. Ekim ayında İstanbul'da gerçekleştireceğimiz toplantının, Türkiye'nin ekonomik ve ticari vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Programda konuşan TABA-AmCham Washington D.C. temsilcisi Soner Babüroğlu ise Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkiler, küresel ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, iş birliği imkanlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı'nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun sonunda, AmChams in Europe Chair Ajsa Vodnik ile Vice Chair Elias Spirtounias'a plaket takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

Ülke 6,9'luk depremle sarsıldı! Yetkililerden tsunami açıklaması geldi
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı