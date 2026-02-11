Haberler

Amasya Merzifon Havalimanı ocak ayında 14 bin 549 yolcuya hizmet verdi

Amasya Merzifon Havalimanı ocak ayında 14 bin 549 yolcuya hizmet verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanı ocak ayında toplam 14 bin 549 yolcuya hizmet verdi. İç hatlarda 11 bin 90, dış hatlarda ise 3 bin 459 yolcu taşındı.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda ocak ayında 14 bin 549 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın ocak ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre ocak ayında iç hatlarda 11 bin 90, dış hatlarda 3 bin 459 olmak üzere toplam 14 bin 549 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 81, dış hatlarda 21, yük trafiği ise 170 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın'dan yürek sızlatan yorum

Vefat eden oyuncunun eşinden yürek sızlatan yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı

Erdoğan ilk kez duyurdu! Aylık 8.750 TL taksitle faizsiz ev fırsatı
Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Akın Gürlek'in koltuğuna oturan Can Tuncay'ın makam odasında dikkat çeken detay

Akın Gürlek'in koltuğuna oturan ismin makamında dikkat çeken detay
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız

"Bizi tehdit etmeye kalkarsanız, sizi AR-15 ile vuracağız"