Amasya'da Yeşil Dönüşüm İçin İhracat Destek Programı İmzalandı
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında, ihracat yapan firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 'İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı Proje Sözleşmesi' imzalandı. Proje, bölge ihracatına önemli katkılar sunacak.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında, ihracat yapan firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı Proje Sözleşmesi" imzalandı.
Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, projenin bölge ihracatına önemli katkılar sunacağını vurguladı.
Bu iş birliği kapsamında ihracat yapan üyelerin yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kırlangıç, "Projemizin Odamıza, üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.