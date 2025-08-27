Amasya'da Yeşil Dönüşüm İçin İhracat Destek Programı İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında, ihracat yapan firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 'İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı Proje Sözleşmesi' imzalandı. Proje, bölge ihracatına önemli katkılar sunacak.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında, ihracat yapan firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı Proje Sözleşmesi" imzalandı.

Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, projenin bölge ihracatına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Bu iş birliği kapsamında ihracat yapan üyelerin yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kırlangıç, "Projemizin Odamıza, üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Dev firmanın patronu işçi maaşlarını ödemeden kayıplara karıştı

Dev firmanın patronu kayıplara karıştı, işçiler soluğu fabrikada aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetmen Selim Evci'ye taciz suçlaması! Festival iptal edildi, film yayından kaldırıldı

Ünlü yönetmen için skandal iddia! Film apar topar yayından kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.