Amasya'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

Amasya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla 1.3 milyar TL işlem hacmi elde ettikleri belirlendi.

AMASYA'da yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat'ta Amasya merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kilis ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka ve varlık hesapları temin ederek suçtan gelir elde ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 ata altın, 17 cep telefonu, 7 SIM kart, 3 bilgisayar kasası, 4 dizüstü bilgisayar, 7 USB bellek, 1 banka kartı ile 108 sayfa kripto cüzdan ID belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
