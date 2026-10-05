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Amasya'da özel gereksinimli öğrencilere TÜBİTAK destekli sanat ve spor akademisi açıldı

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Amasya'da özel gereksinimli öğrencilere TÜBİTAK destekli sanat ve spor akademisi açıldı
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Amasya'da özel gereksinimli öğrenciler için TÜBİTAK 4008 destekli "Tuvalden Sahaya: Sanat ve Spor Akademisi" projesi açıldı. Projede 5-9 Ekim 2026'da voleybol, körling, ritim atölyeleri ve VR ile öğrencilerin motor becerileri ve özgüveninin artırılması hedefleniyor.

Amasya'da özel gereksinimli öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan "Tuvalden Sahaya: Sanat ve Spor Akademisi" projesinin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve TÜBİTAK 4008 programı kapsamında desteklenen projenin açılış törenine, Denetim Grubu Başkanı Bakanlık Başmüfettişi Mahmut Çaylak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, müfettişler, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Amasya Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projeyle, özel gereksinimli öğrencilerin sanatsal üretim, uyarlanmış spor faaliyetleri ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleriyle motor becerilerinin, sosyal uyumlarının ve özgüvenlerinin artırılması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaların kapsayıcı eğitim anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Katipoğlu, açılışın ardından öğrencilerle "Tanışma Topu" oyununu oynadı.

5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında sürecek proje kapsamında voleybol, körling, ritim atölyeleri, açık alan tuval çalışmaları ve VR uygulamaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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