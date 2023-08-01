Amasya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Amasya Merzifon Havalimanı yolunda seyreden Gökhan Can E. (24) idaresindeki 61 HS 965 plakalı otomobil, Yolüstü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ferdi A. (29) ve Buket T. (23) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel