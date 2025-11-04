Amasya'da Öğrencilere Aile İçi İletişim Konferansı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik olarak, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından "Aile İçi İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Yurt binasında gerçekleştirilen etkinlikte, aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişimin önemi, empati kurma becerisi, saygı ve hoşgörünün aile içindeki yeri gibi konular ele alındı. Uzman personel, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak iletişim çatışmalarının çözüm yollarına dair örnekler sundu.

Etkinlik hakkında konuşan yurt müdürü Murat Duzcu, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve kişisel gelişimlerine de önem verdiklerini belirterek,

"Bu tür etkinliklerle gençlerimizin kendilerini ve aile ilişkilerini daha iyi anlamalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.