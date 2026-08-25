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Amasya'da nohut hasadına başlandı

Amasya'da nohut hasadına başlandı
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Amasya'da 21 bin 350 dekar alanda ekilen nohudun hasadına başlandı.

Amasya'da 21 bin 350 dekar alanda ekilen nohudun hasadına başlandı.

Suluova ilçesine bağlı Karaağaç köyünde başlayan nohut hasadında çiftçiler yoğun mesai harcıyor.

Tarladan toplanan nohutlar makine yardımıyla kabuğundan ayrılıyor. Daha sonra makinenin tezgahında ince ince elenen nohutlar çuvallara dolduruluyor.

Bölgede 10 yıldır çiftçilikle uğraşan Abdurrahman Erdoğan, bu yıl ilk kez nohut ektiğini söyledi.

Çiftçilerden Abdullah Gece de 15 yıldır çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Bu sene nohut ektik. Allah nasip ederse bakalım nasıl verim alacağız. Bekliyoruz." dedi.

Amasya'da 2025 yılında 21 bin 740 dekar alanda nohut ekildiği ve 2 bin 689 ton nohut üretildiği belirtilirken, nohut üretiminin her yıl ilde giderek arttığına işaret edildi.

Kaynak: AA
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