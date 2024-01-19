Amasya'da minibüs kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Amasya'nın Suluova ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Amasya'nın Suluova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Salih Yılmaz'ın kullandığı 34 JA 7738 plakalı bir kargo firmasına ait minibüs, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Yılmaz'ın cenazesi, sağlık personelince Suluova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.