AMASYA'da İl Müftülüğüne bağlı Kur'an Kurslarında hafızlığını tamamlayan 642 hafız, düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.

Amasya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen, İl ve ilçelerdeki kuran kurslarında öğrenimlerini tamamlayan 642 hafız için Hafızlık icazet töreni ile belgelerini aldı. İcazet merasim programına Amasya Valisi Önder Bakan, Ak Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Amasya İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Amasya il Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Reis-ül Kurra Vekili Hamza Gökçe, öğrenciler ve aileleri katıldı.

'642 EVLADIMIZIN HAFIZ OLMASININ GURURUNU YAŞIYORUZ'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Amasya İl Müftüsü İbrahim Yavuz, "?Bugün Şehzadeler şehri Amasya'mız için büyük bir gurur ve mutluluk günüdür. Bugün altı yüz kırk iki evladımızın Kur'anı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşmalarının sevincini yaşadığımız müstesna bir zamandır. Hafızlık dünya hayatında yüce bir mahiyet ve yüce bir nimettir. Sizler yüce rabbimizin kelamını zihinlerinize ve kalplerinize nakşettiniz. Adeta yürüyen kuran oldunuz. Ne mutlu sizlere, sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Hafızlar tarafından Kur'anı Kerim okunan program, Reis-ül Kurra Vekili Hamza Gökçe'nin yaptığı dua ve genç hafızalara hediyelerin verilmesiyle son buldu.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı