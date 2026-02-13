Amasya'da KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Amasya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KOSGEB İl Müdürlüğü ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde düzenlenen toplantıda, işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik hayata geçirilen "Kapasite Geliştirme Destek Programı" hakkında bilgi verildi.

TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda KOSGEB tarafından sunulan desteklerin kapsamı, başvuru şartları, destek kalemleri ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

KOSGEB Amasya İl Müdürlüğünda görevli uzman Yalçın Akyön, söz konusu destek programının KOBİ'lerin üretim kapasitelerini artırmaları, teknolojik altyapılarını güçlendirmeleri ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Toplantıya TSO yönetim kurulu üyeleri ve girişimciler katıldı.