Amasya'da Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla gıda üretim ve satış yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Ürünlerin son tüketim tarihleri ve hijyen kuralları titizlikle incelendi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda temininin sağlanması amacıyla il genelinde denetim yaptı

Kasap, market, fırın, şarküteri ve gıda üretim yerlerinde sürdürülen resmi kontroller, titizlikle ve planlı bir şekilde yürütülüyor.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen kuralları, etiket bilgileri, saklama koşulları ve mevzuata uygunluk kriterleri detaylı olarak inceleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda güvenliği konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, denetimlerin yıl boyunca aralıksız süreceğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan, şüpheli gördükleri gıda ürünleriyle ilgili olarak ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirimde bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
