Haberler

Amasya'da Besi Osb'de Gaz Zehirlenmesinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan gaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan 3 kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

(AMASYA) - Amasya'nın Suluova ilçesindeki Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan gaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan 3 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Valiliği, Suluova ilçesinde bulunan Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen gaz zehirlenmesi olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, olay sonrası hastaneye kaldırılan 3 vatandaşın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı

Devlet hastanesinde 'rüşvet' skandalı! İki doktor hakkında karar
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı

Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı

Devlet hastanesinde 'rüşvet' skandalı! İki doktor hakkında karar
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre'de ifade verdi

Epstein skandalında, Trump'ın sağ kolundan ilk özür geldi