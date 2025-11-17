Amasya'da Depoda Yangın: İş Yerinde Hasar Oluştu

Amasya'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İpekköy Mahallesi'nde bir iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan çıkan alevler kısa sürede büyüyünce bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.