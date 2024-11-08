Amasya'da Çocuklara Okçuluk Kursu

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde çocuklara okçuluk kursu verildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulamaya konulan projeyle çocukların suçtan uzak kalması hedeflendi.

Amasya Spor Salonu'ndaki kursa katılan 15 çocuğa antrenörler Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yaklaşık 2,5 ay süreyle okçuluk öğretildi.

Antrenör Ünal Kurt, çok güzel bir projeye imza attıklarını belirterek "Amacımız geleceğin sporcularını, Mete Gazozlarını yetiştirmek, aynı zamanda suça bulaşmayan, spor değerlerine bağlı çocuklar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Okçuluk eğitimi alan 12 yaşındaki Emir Çınar Şahin de büyüyünce Mete Gazoz gibi milli okçu olmak istediğini dile getirdi.