Amasya'da Buğday Tarla Kontrolleri Devam Ediyor

Amasya'da Buğday Tarla Kontrolleri Devam Ediyor
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Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, buğday ekili tarlalarda bitki çıkışı ve gelişim süreçlerini yerinde inceledi. Çiftçilerin bilinçli üretim yapmasının önemine vurgu yapıldı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, buğday ekili tarlalarda bitki çıkışı ve gelişim sürecine yönelik saha incelemelerinde bulundu.

Amasya merkeze bağlı Yıldız Köyü'nde, yapılan teknik kontroller sırasında heyet, tarlalardaki mevcut durumu yerinde değerlendirdi.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, çiftçilerin bilinçli üretim yapmasının önemine dikkat çekerek, "Verim artışı ve sağlıklı ürün elde edilmesi için bu tür kontroller oldukça kıymetli. Üreticilerimizin taleplerini yerinde dinliyor, çözüm için birlikte çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Yetkililer, tarla kontrollerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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