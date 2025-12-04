Haberler

Amasra'ya kruvaziyer ile bugüne kadar 113 bin 949 Rus turist geldi

Güncelleme:
Astoria Grande isimli kruvaziyer ile Amasra'ya 621 Rus turist geldi, toplam ziyaretçi sayısı 113 bin 949'a ulaştı.

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 89'uncu kez yanaşan, 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile kente 621 Rus turist geldi. Böylece 3 yıl 4 ayda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 113 bin 949 oldu.

Rusya'dan 10 gün önce yola çıkan Astoria Grande isimli kruvaziyer, sırasıyla İstanbul, Kuşadası, Mısır İskenderiye'yi ziyaret ettikten sonra 2 gün önce İzmir'e gitti. İzmir'den yola çıkan 'Astoria Grande', bu sabah 621 yolcu ve 436 personelle Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezintiyi çıktı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor. Gemi, bu akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplam 89 seferde 113 bin 949 Rus turist taşırken, 2025 yılı için son seferini 8 Aralık Pazartesi günü yapacak. Seferler 2026 yılında da devam edecek.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
