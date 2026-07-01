Haberler

Amasra'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Amasra'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çelenk sunumu, denizde gezi ve sergi etkinlikleri düzenlendi. Vali Arslan, bayramın Türk denizciliği için dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır'ın da yer aldığı katılımcılar Amasra Limanı'ndan gezi tekneleriyle denize açıldı, suya çelenk bırakıldı.

Römorkörler, yelkenliler ve çok sayıda teknenin de eşlik ettiği etkinlik sonrası Amasra Limanı'nda Osmanlı dönemine ait denizcilik temalı resim ile Boztepe Mahallesi'nde Karadeniz'in denizcilik kültürünü yansıtan el işçiliği maket gemi sergileri ziyaret edildi.

Bartın Valisi Arslan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliği açısından tarihi dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bartın'ın Karadeniz'e açılan önemli kentlerden biri olduğunu belirten Arslan, denize kıyısı bulunan ilin deniz ticareti, balıkçılık ve turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Arslan, deniz ticaretinin bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli rol üstlendiğini dile getirerek, denizcilik kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada

"Yüksek hesap" cinayeti kamerada! Adisyonu görünce kıyamet koptu
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın ortanca kızının evinde gerçekleşmiş

Yıldırım'ın adı geçiyordu! Kuaförün ani ölümü o evde gerçekleşmiş
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi