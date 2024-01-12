Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı
Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı. Sert, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek seçimlerini yaptı ve AA çalışanlarına teşekkür etti.
Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.
Kaymakam Sert, 5 kategoride oylamaya sunulan AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı" adlı fotoğrafını seçen Sert, "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf "İlk kıblede namaz", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı karesini oyladı.
Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını tercih eden Sert, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona "Tarifsiz" isimli eserini seçti.
Sert, her fotoğrafın ayrı güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.