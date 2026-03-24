Kuyumcu satacak altın kalmayınca dükkanına, 'vallahi billahi tillahi yok' yazısı astı

Bursa'da altın fiyatlarındaki ani düşüş nedeniyle kuyumcu Hüseyin Kılıç, dükkanının camına 'Vallahi billahi tillahi yok', 'Yemin ederiz yok' gibi yazılar asarak müşterilerine satacak altın kalmadığını anlatmaya çalıştı. Altın fiyatları 6 bin TL'nin altına düşerken, yoğun talepler nedeniyle hem müşterilere hem de kuyumculara sıkıntılar yaşanıyor.

BURSA'da altın fiyatlarındaki ani düşüşün ardından yaşanan yoğunluk üzerine kuyumcu Hüseyin Kılıç, dükkanının camına 'Vallahi billahi tillahi yok', 'Yemin ederiz yok', 'Hiç yok', 'Olsa vallahi satacağız' yazıları astı. Kılıç, "İnsanlara 'Yok' dediğimizde satmak istemediğimizi düşünüyorlardı" dedi.

Haftaya yüzde 2,9'luk düşüşle başlayan altın fiyatları, tasarrufunu altın ile yapanları hareketlendirdi. Güne 6 bin 313 TL'den başlayan gram altının gün içerisinde 6 bin TL sınırının altına gerilemesiyle birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumculara akın etti. Taleplere yetişmekte zorlandığını ifade eden kuyumcu Hüseyin Kılıç, iş yerinin camına 'Vallahi billahi tillahi yok', 'Yemin ederiz yok', 'Hiç yok', 'Olsa vallahi satacağız' yazıları astı.

'SATMAK İSTEMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORLAR'

Müşterilerine satacak altının kalmadığını inandırmakta zorluk çektiğini söyleyen kuyumcu Kılıç, "Altında oluşan düşüşten sonra taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Talep çok oluyor fakat altın üretimi az şu an. Biz de vatandaşlara kendimizi inandırmakta zorlanıyoruz. Bu sebeple bir yazı astık. İnsanlara 'Yok' dediğimizde satmak istemediğimizi düşünüyorlardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
