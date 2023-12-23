Altay Şehri: Deri Kayakların Doğduğu Yer

ALTAY, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Altay şehri, kayağın doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Buradaki halk, en eski kayak türleri arasında yer alan deri kayakları kullanmaya devam ediyor.

Zaman içinde bu kayaklar, geleneksel avlanma araçlarından modern spor ekipmanlarına dönüşerek bölgenin kültürel bir sembolü haline geldi ve turizmde popüler bir ürüne dönüştü.