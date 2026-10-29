Alphabet'in geliri yüzde 25 artarken net karı 26,2 milyar dolara geriledi

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ABD'li teknoloji şirketi Alphabet'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara yükseldi.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, 2025'in üçüncü çeyreğinde 102,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 25 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 34,98 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,87 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 2,12 dolara düştü.

Alphabet, yılın üçüncü çeyreğinde 9,1 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı kaydetti.

Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin yapay zekaya yönelik yatırımlarının, ticari amaçlı sorgular da dahil olmak üzere Google Arama sorgularındaki genel büyümeyi desteklediğini belirtti.

Yıllık bazda arama sorgularındaki büyüme oranının son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Pichai, Google Cloud'un gelirlerinin yapay zeka altyapısına ve çözümlerine yönelik yoğun talebin etkisiyle yüzde 103 artarak 30,7 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Pichai, Gemini uygulamasının 1 milyar kullanıcıya ulaştığını ve böylece Google tarihinin en hızlı büyüyen ürünü olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde YouTube Music ve YouTube Premium abonelerinin sayısının da deneme abonelikleri dahil 150 milyonu aştığını belirten Pichai, şirketin önünde önemli fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA