Almus'ta 1070 Ceviz Fidanı Üreticilere Dağıtıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde üreticilere 1070 ceviz fidanı dağıtıldı.

Almus İlçesinde DOKAP destekli Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 20 çiftçiye bedelinin yüzde 50'si hibe olarak 1070 ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Almus İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde üreticilere chandler ve fernor çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yaptıklarını anlatarak, "Dağıttığımız ceviz fidanları sayesinde ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.