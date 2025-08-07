Almanya Sanayi Sektöründe Zorluklar Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Almanya'da sanayi sektörü, uluslararası ticaret belirsizliklerinin etkisiyle haziran ayında da sıkıntılar yaşadı. İmalat siparişleri mayıs ayındaki düşüşün ardından haziranda da geriledi, özellikle otomotiv ve metal ürünleri sektörlerindeki talep zayıfladı.

BERLİN, 7 Ağustos (Xinhua) -- Almanya'da sanayi sektörü, uluslararası ticaret politikalarındaki belirsizliklerin etkisiyle haziran ayında da zorluk yaşamaya devam etti.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından çarşamba günü açıklanan verilere göre, yeni imalat siparişleri mayıs ayındaki yüzde 0,8'lik düşüşün ardından haziranda da aylık yüzde 1 oranında geriledi.

Haziran ayındaki gerileme özellikle otomotiv ve metal ürünleri sektörlerindeki zayıf talepten kaynaklandı. Otomotiv sektöründe siparişler yüzde 7,6 azalırken, metal ürünlerinde bu oran yüzde 12,9'a ulaştı. Destatis, her iki sektörün de ABD'nin AB'den ithal edilen çelik, alüminyum ve otomobillere uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle aylardır sipariş kaybı yaşadığını bildirdi.

Verilere göre haziranda dış siparişler yüzde 3 azalırken, euro bölgesi dışından gelen siparişlerde bu düşüş yüzde 7,8'e ulaştı. İç siparişler ise yüzde 2,2 artış gösterdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, süregelen ticaret ve jeopolitik belirsizliklerin siparişlerde yüksek dalgalanmalara yol açtığını belirterek, "Temmuz ayında ihracat beklentilerinde hafif bir iyileşme görülse de, ABD'ye yapılan ihracata uygulanan gümrük vergilerinin uzun bir süre yüksek kalması bekleniyor ve bu da dış talebin zayıf kalmasına neden olacak" diye bildirdi.

