Alman Parlamentosu 50 Milyar Euroluk Yeni Askeri Harcama Paketine Onay Verdi

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Almanya ordusunun kullanımına yönelik 50 milyar euro değerindeki 30 yeni alım projesine onay verdi. Bu projeler kara, hava, deniz kuvvetleri ve siber güvenlik alanlarını kapsıyor.

BERLİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Almanya ordusunun kullanımına yönelik toplam değeri yaklaşık 50 milyar euro (58,75 milyar ABD doları) olan 30 yeni alım projesine onay verdi.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çarşamba günü onaylanan projelerin, kara, hava ve deniz kuvvetleriyle ve siber kuvvetlere yönelik olduğu belirtildi.

PAC-3 MSE füzeleri, IRIS-T SLM hava savunma sistemleri ve Eurofighter jetleri için Meteor füzelerinin alımıyla öne çıkan paket kapsamında yaklaşık 460.000 asker için kişisel ekipman da satın alınacak.

Açıklamada komisyonun son kararıyla 2025 yılında onaylanan toplam 103 savunma projesi sayısının 103'e çıktığı ve bu projelerin toplam değerinin 82,98 milyar euroya ulaşarak tarihi bir rekor kırıldığı kaydedildi.

Alman yasalarına göre, 25 milyon euroyu aşan savunmaya yönelik alım sözleşmeleri, bütçe komisyonunun onayından geçmek zorunda.

Almanya, iktidardaki yeni koalisyonun, savunma harcamalarını anayasadaki borç freni mekanizmasından muaf tutmaya karar vermesinin ardından bu yöndeki harcamalarını artırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
