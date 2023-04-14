Almanya: Nükleer Santrallerin Devre Dışı Kalmasıyla Enerji Arzı Güvencemizi Kaybetmeyeceğiz

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan bir termik santralin kömür sahasında çalışan yükleme ekipmanları, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yenilenebilir enerjilerdeki "muazzam büyümenin" ek güvenlik sağladığını söyledi. Almanya 2030 yılına kadar kullandığı elektriğin yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi hedefliyor.

BERLİN, 14 Nisan (Xinhua) -- Almanya'da nükleer enerjinin yakında nihai olarak devre dışı kalacak olmasına karşın, hükümet ülkenin enerji arzındaki "çok yüksek güvenilirliğinin" teminat altında olduğunu belirtti. Ülkenin kalan 3 nükleer santralinin şebekeyle bağlantısı Cumartesi günü sonlanacak.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu Almanya'da nükleer enerji kullanımını sona erdirecek ve bu ülkede nükleer güvenliği önemli ölçüde arttıracak" denildi.

Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011'de meydana gelen nükleer kazanın ardından, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel döneminde ülkede nükleer enerjinin aşamalı şekilde 2022 sonuna kadar kaldırılması kararı alınmıştı. Ancak son enerji krizi nedeniyle Emsland, Isar 2 ve Neckarwestheim 2 santrallerinin faaliyetleri 2023'ün Nisan ayına kadar uzatıldı.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki rüzgar türbinleri, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Resmi verilere göre, nükleer kaynaklardan elektrik üretimi 2022'de bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya düşerek toplam elektrik üretimindeki payın yalnızca yüzde 6,4'ünü oluşturdu.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, ülkesinin enerji arzı güvenliğinin "uluslararası standartlara göre çok yüksek" olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, ülkenin en büyük doğal gaz tedarikçisi Rusya'yı kaybettikten sonra başta Belçika, Hollanda ve Norveç olmak üzere diğer ülkelerden doğal gaz ithalatını artırdı ve Kuzey Denizi'nde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri inşa etti.

Habeck, yenilenebilir enerjilerdeki "muazzam büyümenin" ek güvenlik sağladığını söyledi. Almanya 2030 yılına kadar kullandığı elektriğin yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi hedefliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'in banliyösünde yüksek gerilim şebekesi altyapısı, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)