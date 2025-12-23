Rapor: Almanya'nın ABD'ye İhracatı, Gümrük Vergileri Nedeniyle Keskin Düşüş Sergiledi

BERLİN, 23 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın ABD'ye ihracatı 2025'in ilk üç çeyreğinde keskin bir düşüş kaydetti. Özellikle otomotiv sevkiyatları yaklaşık yüzde 15 azalırken, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri Avrupa'nın en büyük ekonomisi üzerinde baskı oluşturdu.

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün pazartesi günü yayımladığı analize göre Almanya'nın ABD'ye toplam ihracatı, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 gerileyerek yıllardır süren istikrarlı büyüme eğilimini sona erdirdi. 2016-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5 artan ihracat, son verilere göre 2022 seviyesinin de altına indi.

Rapora göre ihracattaki düşüş, Almanya'nın temel sanayi sektörlerinde yoğunlaştı. Toplam düşüşün yaklaşık yüzde 70'i otomotiv, kimya ve makine mühendisliği sektörlerinde yaşandı. En sert gerileme otomotiv ihracatında kaydedilirken, makine mühendisliği ve kimya ihracatı da yaklaşık yüzde 10 azaldı.

Enstitü, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı ve halen yüzde 50 seviyesinde bulunan yüksek gümrük vergilerinin, makine mühendisliği ihracatındaki zayıflığın başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Kimya ihracatının ise Almanya'da yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretimin azalması gibi iç faktörlerden etkilendiği ifade edildi.

Enstitü ekonomisti Samina Sultan, Trump döneminde uygulamaya konulan gümrük vergilerinin kısa vadede geri çekilmesinin olası görünmediğini belirterek, Almanya'nın ticaret ilişkilerini çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi.

Analizde, Almanya'nın Güney Amerika, Hindistan ve Endonezya gibi yeni pazarlara açılmasının yanı sıra, Avrupa Birliği içinde ticareti zorlaştıran engellerin de azaltılması gerektiği kaydedildi.