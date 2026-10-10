Almanya'da temmuzda 2.373 şirket iflasıyla 2013'ten beri en yüksek seviyeye ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BERLİN, 10 Ekim (Xinhua) -- Almanya'da 2026'nın ilk yedi ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 arttı. Uzun süren ekonomik zayıflık ve yüksek işletme maliyetlerinin Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki şirketler üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre ocak-temmuz döneminde toplam 15.185 şirket iflası kaydedildi.

Yalnızca temmuz ayında iflas eden şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 2.373'e yükseldi. Almanya Sanayi ve Ticaret Odası'na göre bu sayı, 2013'ten bu yana temmuz ayında kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Odanın küçük ve orta ölçekli işletmeler uzmanı Marc Evers, "Almanya'da her 19 dakikada bir şirket iflas başvurusunda bulunuyor" dedi. Evers, rakamların ekonomik toparlanmanın ekonominin geniş kesimlerine ulaşmadığını gösterdiğini belirtti.

Yüksek enerji ve işgücü maliyetleri ile aşırı bürokrasinin şirketler üzerinde ağır baskı oluşturmaya ve yatırımları engellemeye devam ettiğini belirten Evers, karar alıcılara yapısal reformları hızlandırma çağrısında bulundu.

Destatis verilerine göre özellikle ağır darbe alan ulaştırma ve depolama sektörlerinde yılın ilk yedi ayında her 10.000 şirket başına 85,5 iflas kaydedildi. Bu sektörleri konaklama ve inşaat sektörleri izledi.

Yeni veriler de iflas baskısının yüksek seviyede devam ettiğini gösteriyor. Halle Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından perşembe günü yayımlanan ve yakından takip edilen iflas göstergesine göre şirket iflasları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13, bir önceki aya göre ise yüzde 9 arttı.

Enstitüye göre eylül ayındaki iflas sayısı, pandemi öncesindeki 2016-2019 yıllarında aynı ay için kaydedilen ortalamanın yüzde 85 üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua