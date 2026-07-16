Araştırma: Aşırı sıcak hava dalgaları, Almanya ekonomisine yılda 20 milyar avrodan fazla zarar verebilir

Almanya'da yayımlanan bir araştırmada, iklim değişikliğine bağlı olarak artan aşırı sıcak hava dalgalarının, ülke ekonomisine yılda 20 milyar avrodan fazla zarar verebileceği belirtildi.

Araştırma şirketi Prognos'un Alman iş gazetesi Handelsblatt için hazırladığı araştırmaya göre, Almanya düzenli olarak şiddetli sıcak hava dalgalarına maruz kalması halinde yılda 20 milyar avronun üzerinde ekonomik kayıp yaşayabilir.

Araştırmada, hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı her günün Almanya ekonomisine yaklaşık 1 milyar avroya mal olabileceği hesaplandı.

Sadece haziran ayının son iki haftasında etkili olan sıcak hava dalgasının, Alman ekonomisinde yaklaşık 6,32 milyar avroluk üretim ve verimlilik kaybına neden olduğu değerlendirildi.

Prognos araştırmacıları, iklim değişikliğinin etkisiyle Almanya'nın gelecekte her yıl benzer şiddette üç ila dört sıcak hava dalgasıyla karşılaşabileceğini, bunun da yıllık ekonomik kayıpları 20 milyar avronun üzerine çıkarabileceğini tahmininde bulundu.

Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen sektör imalat sanayisi olurken, sağlık ve sosyal hizmetler, perakende ticaret, inşaat ve gıda sektörü de yüksek düzeyde ekonomik kayıp riski taşıyor.

Araştırmada ayrıca, hesaplamalara enerji fiyatlarındaki artış, makine arızaları, tedarik zincirindeki aksamalar ve altyapıda meydana gelebilecek uzun vadeli hasarların dahil edilmediği vurgulandı.

Bu unsurların da dikkate alınması halinde aşırı sıcakların, Almanya ekonomisine gerçek maliyetinin açıklanan tahminlerin önemli ölçüde üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Almanya'da son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında daha sık ve daha uzun süreli sıcak hava dalgaları yaşanırken, uzmanlar bu durumun yalnızca halk sağlığını değil, üretim, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilediğine işaret ediyor.