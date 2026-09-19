Almanya'da öğrenci kirası ortalama 510 euro, en pahalı kent Münih oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya'da yüksek öğrenim gören öğrencilerin, paylaşımlı evlerdeki odalar için ödediği kiralar, şehirden şehire büyük farklılık gösteriyor. Kiralar açısından en pahalı kent Münih, en ucuzu ise Chemnitz. Almanya'da öğrenciler, paylaşımlı ev ya da dairelerde bir oda için ortalama 510 euro ödüyor.

Moses-Mendelssohn Enstitüsü ile kiralık ev/oda bulma platformu WG-Gesucht.de tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 2026/27 eğitim-öğretim yılının kış dönemine ilişkin kira bedelleri, önceki iki yarıyıla kıyasla büyük ölçüde aynı kaldı.

On yıl önce, 2016/17 kış döneminde ise ortalama kira fiyatı, oda başına yaklaşık 349 euro seviyesindeydi. Uzmanlara göre bu tabloda en fazla endişe yaratan, üniversite kentleri arasındaki önemli farklar.

Öğrencilerin paylaşımlı bir evde en fazla kira ödediği şehir, ortalama 850 euro ile Münih olurken, yüksek okul ve üniversite öğrencileri, başkent Berlin ve Hamburg'da ortalama 650 euro, Köln'de 640 euro ve Frankfurt'ta 630 euro ödüyor.

Doğu Almanya'da kiralar çok daha ucuz

En uygun kiralı odalar ise Chemnitz (305 euro), Magdeburg (350 euro), Halle (350 euro) Jena (370 euro) ve Trier'de (370 euro) bulunuyor. Trier dışında, bu şehirlerin tamamı Almanya'nın doğu eyaletlerinde yer alıyor.

Moses-Mendelssohn Enstitüsü İcra Direktörü ve NBS Northern Business School'da Gayrimenkul Yönetimi Profesörü Stefan Brauckmann, "Üniversite eğitimi amacıyla başka bir şehre taşınan gençler için hangi şehri seçtikleri, kira giderleri açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Brauckmann, "Paylaşımlı evlerde kiralık bir odanın 400, 500 ya da 650 euro'ya mal olması, hangi kentte eğitim almanın mali açıdan mümkün olduğu konusunda büyük ölçüde belirleyici olabiliyor. Bu nedenle üniversite kentleri arasındaki artan farklar istatistiksel bir büyüklükten çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırma için, en az 5 bin öğrencisi olan toplam 90 Alman üniversite kenti dikkate alındı.

Çalışmada, iki ila üç kişilik, süresiz kira sözleşmesi ile ilanı verilen paylaşımlı evlerdeki odalar değerlendirildi. Belirtilen fiyatlar, çoğunlukla elektrik ve internet masraflarının yanı sıra ortak kullanılan odaların mobilya ve teknik donanımını da içeren ısıtma dahil kira bedellerini ifade ediyor.

KNA / ET,SÖ

Kaynak: Deutsche Welle