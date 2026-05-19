Almanya'da elektrikli otomobillere 6 bin euroya kadar teşvik

Almanya'da hükümet, yeni elektrikli ve hibrit otomobil alanlara 6 bin euroya varan maddi yardımlar yapmaya başladı. Peki, bu yardımlardan kimler yararlanabiliyor ve nasıl başvuruluyor'Almanya'da yeni elektrikli otomobil alımında devlet teşviki için başvurular bugünden (Salı) itibaren internet üzerinden yapılabiliyor. Buna göre devlet, geriye dönük, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere, yeni bir elektrikli otomobil veya şarj edilebilir hibrit araç satın alanlara ya da leasing (finansal kiralama) sözleşmesi yapanlara 6 bin euroya kadar destek verecek.

Teşvik hangi araçları kapsıyor?

Devlet teşviki, salt batarya ile çalışan tüm yeni araçlar ile harici olarak şarj edilebilen belirli hibrit motorlu araçlar (menzil genişletici motorlular dahil) ve hidrojen yakıt hücreli araçlar için geçerli olacak. 1 Ocak 2026'dan bu yana ruhsatlandırılan bu kategorilerdeki tüm araçların sahipleri teşvik başvurusunda bulunabilecek.

Elektrikli otomobillerin menzilini artıran küçük içten yanmalı motorlara "menzil genişleticiler" deniyor. Menzil genişleticili veya şarj edilebilir hibrit araçların teşvike uygun olması için kilometre başına 60 gramdan fazla karbondioksit emisyonu yapmamaları veya en az 80 kilometre elektrikli menzile sahip olmaları gerekiyor. Bu araçlar için öngörülen teşvik şimdilik 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak.

Devlet teşviki, istisna gözetmeksizin tüm otomobil markalarının araçları için geçerli olacak. Ancak federal hükümet, Avrupa Birliği (AB) Tercih Düzenlemesi olarak adlandırılan bir uygulamayı değerlendirmeye almayı planlıyor. Bunun geçerli olması halinde söz konusu teşvik sadece Avrupalı üreticilerin araçlarına verilecek.

Kimler başvurabilir?

Devlet desteği, yılda en fazla 80 bin euro vergilendirilebilir hane geliri olan özel kişilere sağlanacak. Bu gelir sınırı, 18 yaşın altında en fazla iki çocuk olan aileler için çocuk başına 5 bin euro yukarı çekiliyor; yani en fazla 90 bin euroya ulaşabiliyor.

Evli başvuru sahipleri, kayıtlı yaşam ortaklığı olanlar ve evlilik benzeri birlikteliklerde yaşayanlar için eş ya da partnerin vergilendirilebilir geliri de hesaba katılıyor. Evli olmayan ve kayıtlı yaşam ortaklığı bulunmayan, ancak aynı ana ikametgahta yaşayan iki yetişkin de Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi (BAFA) tarafından evlilik benzeri birliktelik olarak değerlendiriliyor.

Gelir vergisi beyannamesi olmayan emekliler ise emekli maaşı belgesinin yanı sıra diğer gelirlere ilişkin bir beyanla teşvik başvurusunda bulunabilecek.

Araç başına teşvik ne kadar?

Teşvik tutarı kademeli olup gelir, ailenin büyüklüğü ve motor tipine göre belirleniyor. Tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar için temel olarak 3 bin euro, şarj edilebilir hibritler ve menzil genişleticili elektrikli otomobiller içinse bin 500 euro destek sağlanıyor.

Teşvik miktarına en fazla iki çocuk için 500 euro ek ödeme yapılıyor, bu da azami bin euroya tekabül ediyor. Yıllık hane geliri 60 bin euronun altında olan otomobil sahiplerine ek bin euro, yıllık hane geliri 45 bin euronun altında olanlara ise ek 2 bin euro destek veriliyor.

Toplamda, düşük gelir grubundan iki çocuklu başvuru sahiplerine bir elektrikli otomobil için 6 bin euro ve bir hibrit araç ya da menzil genişleticili araç için 4 bin 500 euro azami teşvik söz konusu.

Başvuru nasıl yapılır?

BAFA'ya başvuru için son iki vergi beyannamesi, alım veya kiralama sözleşmesinin bir kopyası ve Almanya'da başvuru sahibi adına aracın ilk kez ruhsatlandırıldığını gösteren araç belgesinin sanal ortamda, dijital formatta sunulması gerekiyor.

Tüm başvuru süreci dijital olarak gerçekleştiğinden, başvuran kişinin, dijital bir kimlik olan BundID hesabı olması şart.

Kısıtlamalar var mı?

Teşvik edilen aracın asgari elde tutma süresine dikkat edilmesi gerekiyor. Teşvikten yararlananlar, satın aldıkları aracı ilk ruhsatlandırmadan en erken üç yıl sonra satabilir. Böylece teşvik alanların aracı satın alıp hemen karla satması önlenmeye çalışılıyor.

Fondan ayrılan para kaç başvuruya yeter?

Devlet teşviği için 2029'a kadar federal hükümetin İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan 3 milyar euro ayrılmış durumda. Çevre Bakanlığının yaptığı hesaplara göre, bu meblağ ile yaklaşık 800 bin araç alımı teşvik edilebilecek. Devlet teşviğinin duyurulmasının ardından, bu kapsama giren araçların satışlarında önemli oranda bir artış kaydedildi. Mart ayında yeni ruhsat alan her dört araçtan biri elektrikli otomobiller oldu. Şubat ayında 46 bin elektrikli araç ruhsatlandırılırken, Mart'ta bu sayı 70 bine ulaştı.

